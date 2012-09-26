Federasyon Kupası eleme maçları iki karşılaşmayla devam etti

TBF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ''Federasyon Kupası'' eleme maçları devam ediyor.





Sadece 2. Lig takımlarının katıldığı turnuvanın ikinci gününde Atatürk Spor Salonu'nda yapılan günün ilk maçı Bandırma Kırmızı-Pi Koleji arasında oynandı. Karşılaşmayı Bandırma Kırmızı 78-71 kazanarak, ilk finalist oldu.





Günün ikinci maçı Trabzonspor-Darüşşafaka arasında yapıldı. Karşılaşma iki uzatma periyodu sonunda tamamlandı. Karşılaşmanın normal süresi 75-75 bitti. Birinci uzatma 88-88 eşitlikle tamamlandı. İkinci uzatmayı Darüşşafaka 105-98 kazanarak final şansını yarın oynayacağı maça taşıdı.





Gruplarında birinci olan takımlar, 29 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te şampiyonluk maçına çıkacak.





Yarın saat 18.00'de Vestel-Pi Koleji ile saat 20.15'te Selçuk Üniversitesi-Darüşşafaka maçları yapılacak.