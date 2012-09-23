Federasyon Başkanı’ndan Kenan Sofuoğlu’na...

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Portekiz koşusunu ikinci sırada tamamlayarak sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, ''Türk sporu ve Motosiklet sporunun bu başarıya ihtiyacı vardı'' dedi.





Uçar, yaptığı açıklamada, Partimao Pisti'ndeki Portekiz yarışına 7. sıradan başlayan Kenan Sofuoğlu, koşuyu ikinci sırada bitirmeyi başardığını ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:





''Bu başarıya Türk sporunun ve motosiklet sporunun ihtiyacı vardı. Sofuoğlu çok sıkıntılı günler geçirmesine rağmen azmi ve inancıyla bunu şampiyonluğa dönüştürmeyi başardı. Kenan, gösterilen ilginin, yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu spor kamuoyuna ispatladı. Kenan, önümüzdeki senelerde de daha büyük başarılara imza atacak güç ve yeteneğe sahip. Federasyon olarak sıkıntılı ve zor günlerinde her zaman yanında olacağız.''