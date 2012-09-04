Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Faturadaki bu ayrıntıya dikkat!Oyuna gelmeyin

Birçok vatandaşın elektrik tüketimi, çok daha pahalı olan şantiye elektriği üzerinden hesaplanıyor!

04 Eylül 2012 Salı 11:15
Faturadaki bu ayrıntıya dikkat!Oyuna gelmeyin

Sürekli zamlanan elektrik faturaları tüketicinin belini bükmeye devam ederken, buna bir de hatalı hesaplamalar eklenince vatandaş çileden çıkıyor.

Gelen elektrik faturalarını inceleyen birçok tüketici, elektrik kullanımlarının şantiye elektriği üzerinden hesaplandığını görebilir.

Faturalarda, abone grubunun ve tarife kodunun "mesken" olması gerekiyor. Eğer abone grubunuz ve tarife kodunuz "şantiye" ise, elektrik kullanımı bu grup üzerinden hesaplanıyor ve yüksek tarifeli bir faturalandırmaya tabii tutuluyorsunuz demektir.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Oyununa Gelmeyin!
Bu faturadaki hata, konutunuzun yeni yapılması veya eski olmasına göre değişmiyor. Çok eski bir binada da otursanız, yeni bir daire de alsanız faturanız şantiye elektriği üzerinden kesiliyor olabilir.

Yeni aldığı daireye elektrik abone sözleşme yaptıran birçok vatandaş, gelen faturaların şantiyeler üzerinden hesaplandığını görebilir.

Ayrıca, apartmandaki tüm daireler "mesken" grubunda iken, sadece sizin daireniz "şantiye" grubundan faturalandırılıyor olabilir.

Tarife kodu şantiye yazanların abonelik sözleşmesinde bile fazla ücret alınıyor.

Bununla birlikte, elektrik kullanımı arttıkça birim fiyatı da katlanıyor. Kurumun size vermiş olduğu bir kota bulunuyor. Bu kotayı geçtiğinizde fiyat katlanmaya başlıyor.

ŞANTİYE ELEKTRİĞİ DAHA PAHALI
Şantiye elektriği bilindiği gibi çok daha pahalı. Bina inşaat halindeyken bağlanan şantiye elektriği binada oturanlar arasında paylaştırılıyor. Yani, bina inşaat halindeyken alınmış 'şantiye aboneliği' var. Şantiye aboneliği için binada yer alan elektrik sayacına gelen fatura tutarı oturanlar arasında paylaştırılıyor. Fakat elektrik dağıtım şirketleri mesken sahipleri abonelik için başvurduğunda şantiye elektriği kullanımına devam ettiriyor. Oyuna gelmeyin faturalanızı inceleyin.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim