Faturadaki bu ayrıntıya dikkat!Oyuna gelmeyin

Sürekli zamlanan elektrik faturaları tüketicinin belini bükmeye devam ederken, buna bir de hatalı hesaplamalar eklenince vatandaş çileden çıkıyor.



Gelen elektrik faturalarını inceleyen birçok tüketici, elektrik kullanımlarının şantiye elektriği üzerinden hesaplandığını görebilir.



Faturalarda, abone grubunun ve tarife kodunun "mesken" olması gerekiyor. Eğer abone grubunuz ve tarife kodunuz "şantiye" ise, elektrik kullanımı bu grup üzerinden hesaplanıyor ve yüksek tarifeli bir faturalandırmaya tabii tutuluyorsunuz demektir.



Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Oyununa Gelmeyin!

Bu faturadaki hata, konutunuzun yeni yapılması veya eski olmasına göre değişmiyor. Çok eski bir binada da otursanız, yeni bir daire de alsanız faturanız şantiye elektriği üzerinden kesiliyor olabilir.



Yeni aldığı daireye elektrik abone sözleşme yaptıran birçok vatandaş, gelen faturaların şantiyeler üzerinden hesaplandığını görebilir.



Ayrıca, apartmandaki tüm daireler "mesken" grubunda iken, sadece sizin daireniz "şantiye" grubundan faturalandırılıyor olabilir.



Tarife kodu şantiye yazanların abonelik sözleşmesinde bile fazla ücret alınıyor.



Bununla birlikte, elektrik kullanımı arttıkça birim fiyatı da katlanıyor. Kurumun size vermiş olduğu bir kota bulunuyor. Bu kotayı geçtiğinizde fiyat katlanmaya başlıyor.



ŞANTİYE ELEKTRİĞİ DAHA PAHALI

Şantiye elektriği bilindiği gibi çok daha pahalı. Bina inşaat halindeyken bağlanan şantiye elektriği binada oturanlar arasında paylaştırılıyor. Yani, bina inşaat halindeyken alınmış 'şantiye aboneliği' var. Şantiye aboneliği için binada yer alan elektrik sayacına gelen fatura tutarı oturanlar arasında paylaştırılıyor. Fakat elektrik dağıtım şirketleri mesken sahipleri abonelik için başvurduğunda şantiye elektriği kullanımına devam ettiriyor. Oyuna gelmeyin faturalanızı inceleyin.

