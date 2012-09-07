Faturada kayıp kaçak bedeli gizlendi

Elektrik dağıtım şirketleri, son aylarda abonelere gönderdiği faturalarda 'Kayıp-Kaçak Bedeli' bölümündeki tutar kısmını boş bırakıyor. Uygulamayla aboneler, ödediği ve daha önce faturalarda gördüğü kaçak parasını artık göremiyor. Zaman'ın haberine göre enerji yönetiminden bir kaynak, tepkiler sebebiyle bedelin faturalarda gösterilmediğini söyledi. Bir abonenin açtığı dava üzerine mahkeme daha önce tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin iadesine karar vermişti. Kaçak elektriğin abonelere faturası geçen yıl 3,33 milyar lirayı bulurken, abonelerin bu parayı geri alabilmesi için tek tek dava açmaları gerekiyor.



Enerji yönetimi, 2011 yılının başından itibaren elektrik faturalarının maliyet bazlı hesaplamalara göre hazırlanmasına karar verdi. Bu çerçevede elektrik dağıtım şirketleri de faturalarda bütün maliyet kalemlerine yer vermeye başladı. Bütün abonelerden kesilen kaçak elektrik bedeli de, faturalarda 'K.K BEDELİ' ibaresiyle gösterilmeye başlandı. Faturada kullanmadığı elektriğin bedelini gören borcuna sadık aboneler, elektrik şirketlerine tepki göstermeye başladı. Bu süreçte 'kayıp-kaçak bedelinin faturalardan gizleneceği' iddiaları gündeme gelirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, vatandaştan herhangi bir gider kaleminin gizlenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.



Ancak dağıtım şirketleriyle bir araya gelen enerji yönetimi, faturalarda kayıp-kaçak bedeline yer verilip verilmeyeceğini şirketlerin kararına bıraktı. Şirketlere 'kayıp-kaçak bedelinin ayrı yazılmasının tepkilere sebep olduğu' hatırlatması yapıldı. Bunun üzerine şirketler de son aylarda abonelere gönderdiği elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedeline yer vermemeye başladı. Şirketler kaçağın parasını faturadaki diğer kalemlere eklemeyi tercih etti. Böylece abonelerin, kullanmadığı 'kaçak elektriğin' bedelini faturalarda görme imkânı ortadan kalkmış oldu. Dağıtım şirketleri ise konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı.



Enerji yönetiminden bir kaynak, elektrik faturalarında kayıp-kaçak parasının görülmesi üzerine abonelerden büyük bir tepki alınmaya başlandığını kaydetti. Kaynağa göre, daha önceden de var olan bir uygulamanın ayrıntılı faturayla görülmeye başlanması, abonelerde çalınan elektriğin parasını haksız yere ödediği düşüncesine yol açtı.



Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın TBMM'de verdiği "2011'de kayıp-kaçak sebebiyle tüketicilerden fazladan yapılan tahsilat miktarı" konusundaki soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız cevaplandırmıştı. Yıldız, "2011 yılında elektrik tarifelerinin belirlenmesinde 3,33 milyar lira kayıp-kaçak maliyetinin dikkate alınarak birim fiyatın belirlendiği" açıklamasını yapmıştı.

