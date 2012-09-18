Fatura Mesut’a kesiliyor

Kariyerindeki en kötü sezon başlangıcı rakamlarına imza atan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, Mesut’un performansından son derece rahatsız olduğu ileri sürüldü.
Milliyet Gazetesi'nden Mehmet Çiftçi'nin haberine göre; İspanyol gazeteleri, Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho’nun, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin’in ardından Türk asıllı yıldızı da gönderebileceğini yazdı. Haberlerde, Mesut Özil’in formsuzluğunu devam ettirmesi halinde sezon sonunda gönderilecek oyuncular listesinin en başında yer alacağı savunuldu.
Marca gazetesi, Mesut’un antrenmanlarda artık yedek oyuncularla birlikte çalıştığını duyurdu. Mourinho’nun, Özil’i kulübeye çekerek yeni transfer Modric’e ilk 11’de forma vermeye hazırlandığı vurgulandı.