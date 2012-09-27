Fatih Terim ’Sir’ oldu!

İmparator'du, artık "SIR" oldu... Galatasaray'da bundan böyle futbolun patronu resmi olarak Fatih Terim...





Sarı-Kırmızılı kulübün içinde büyük yeniliklere imza atan başkan Ünal Aysal, büyük önem verdiği projelerden biri olan kurumsallaşma konusunda tam 6 aydır sürdürdüğü çalışmanın nihayet sonuna geldi.





Her konuda tüm çalışma ve faaliyetleri profesyonel yöneticilere bırakma kararı alan Aysal'ın büyük yetkiler vereceği 6 direktöründen biri Fatih Terim olacak.

Önümüzdeki hafta başında atamaları yapılacak olan direktörler arasındaki Terim'in yeni kartvizisinde ise "Futbol Direktörü" yazacak. Fatih Terim artık futbol takımının değil, futbol adına kulüpte alınacak her türlü kararı tayin edecek ve bütün operasyonlarda etkin rol alacak.





Kalpakçıoğlu'na yeni görev





Futbol takımının dışında Fatih Terim bu atama ile birlikte transfer operasyonlarını, oyuncular için belirlenecek bütçe uygulamasını, scout izleme ekiplerini, alt yapıda uygulanacak sistemler ve maddi yönetim gibi Florya'da yapılacak her türlü politikayı yönetecek.





Fatih Terim, aynı İngiltere'de uygulanan menajerlik sistemindeki gibi kulüp içinde futbolla ilgili her türlü yetkiye sahip olacak.





Futbol Direktörlüğü'nün yanı sıra Galatasaray'ın yeni organizasyon şemasında faal olarak belirlenen 6 önemli fonksiyon ise şunlar...





Kulüp İdari Direktörü, Stadyum Organizasyonları, Strateji ve Proje Geliştirme, Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler, Ticaret ve Medya Direktörü. Şu an futbolun dışında Kulüp İdari Direktörü yani amatör şubeler ve futbol dışında Galatasaray'ın faal olarak mücadele verdiği spor dallarının yönetiminin yer alacağı bu görevi ise Sinan Kalpakçıoğlu üstlenecek.





Birçok isimle yollar ayrılacak





Yeni yapı ile Galataaray'ın bu 6 iş kolunu yönetecek olan direktörlerin başında ise CEO ve İcra Kurulu Başkanı olarak, Ünal Aysal tarafından göreve getirilen Lutfi Arıboğan yer alacak.





Ekim ayı sonuna kadar bu 6 direktörün altında görev yapacak olan müdür kadrosu da belirlenecek. Galatasaray Kulübü içinde görev yapan çalışanlardan ise hedefi karşılayamayan isimlerle yollar ayrılacak. Alt kadroların da belirlenmesinin ardından Aysal 2013 yılı içinde Galatasaray Kulübü'nde tepeden tırnağa profesyonel sistemin kurgular ve işler hale gelmesini hedefliyor.





Yöneticilerin sayısı düşecek





Başkan Ünal Aysal, her konuda yönetimi profesyonellere bırakmayı hedeflerken, yeni oluşturulan tüzükte ise yönetim kurulu üyesi sayısını 15'ten 10'a düşürmek istiyor.





Yönetim ayda bir toplanacak





Kurumsallaşma ve profesyonelleşme oturduktan sonra Yönetim Kurulu toplanma süreleri de değişecek. Artık G.Saray Yönetim Kurulu haftada 1 değil, ayda bir toplanacak.





Premier Lig modeli geliyor





İngiltere'de bu sistem uzun süredir uygulanıyor. Örneğin Arsenal menajeri Arsene Wenger, İngiliz kulübünün yeni stadyumu Emirates'in aynı zamanda mimarlarından biri. Alex Ferguson ise Manchester United'da tüm transfer bütçelerini kendisi belirliyor.