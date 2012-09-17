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Fatih Terim ’Şeytan’ı gözüne kestirdi

'Old Trafford yolu' programında dev maçı değerlendiren Fatih Terim, “Yapılmamışı başarmaya gidiyoruz. Hedefimiz iyi oynamak, iyi mücadele etmek ve en iyi sonucu almak” dedi.

17 Eylül 2012 Pazartesi 08:25
Fatih Terim ’Şeytan’ı gözüne kestirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın başında tarih defterine bir Avrupa zaferi daha eklemeye hazır. Süper Lig’deki Antalyaspor deplasmanını kayıpsız atlatarak gözünü Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçına çeviren tecrübeli hoca, GS TV’deki ‘Old Trafford yolu’ programında dev kapışmanın mini bir analizini yaptı. 

‘Anlatmaya bile gerek yok...’

Düzenlediği son basın toplantısında, rakipten kesinlikle korkmadıklarını belirten Terim, aynı düşünceyi tekrarlarken, “Manchester United’ı anlatmaya gerek yok. Sadece bizim grubumuzun değil, Şampiyonlar Ligi’nin 2-3 favorisinden biri. Dolayısıyla işimiz kolay olmayacak. Ancak işte böylesi maçlar, bizim ufkumuzu, vizyonumuzu, moralimizi ilerletmemiz açısından çok önemli. İyi bir sonuç alırsak, hem Manchester deplasmanını geride bırakmış olacağız hem de grupta çok ciddi bir konuma geleceğiz. Ki tüm hesaplarımızı ‘gruptan nasıl çıkarız’ın üzerine yapıyoruz” ifadesini kullandı. Maçı kaybetmeleri halinde, bunun dünyanın sonu olmayacağını da kaydeden Terim, “Biz oraya yapılmamışı başarmaya gidiyoruz. Hedefimiz iyi oynamak, iyi mücadele etmek ve bununla birlikte en iyi sonucu almak. Yoksa yeneriz, yeniliriz, bunların telafisi var. Neticede Manchester deplasmanına çıkıyoruz” diye konuştu.

‘Kagawa’yı biz de istemiştik’

Manchester United’ın yaptığı transferleri de analiz eden Fatih Terim, ilginç de bir bilgi paylaştı: “Çok önemli, dünya çapında transferler yaptılar. Bir Kagawa’yı biz de çok ciddi şekilde takip edip, istemiştik. Van Persie de keza tartışılmaz bir transfer. Biz bunları bilerek sahaya çıkacağız, ama asla rakibi gözümüzde büyütmüyoruz. Aynı şekilde diğer rakipleri küçük görmek gibi bir durum da söz konusu olamaz.”
 
Kaynak: Fanatik 
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