Fatih Terim: 'Onlar yaptı biz de yaparız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Manchester United'ın geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olması bizim açımızdan tehlikeli, bu sene daha çok isteyeceklerdir'' dedi.





Terim, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United ile yapacakları maç öncesi Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı ekibin ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Manchester United'ı sahasında yendiğinin hatırlatılması üzerine, aynı neticeyi almayı istediklerini belirtti.





Terim, ''Her maçın zamanı, yeri, şartları çok değişik. Galatasaray'ın burada 3-3 berabere kaldığı, İstanbul'da 0-0'la geçtiği turu hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın galibiyetleri var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ümit ederim biz takip ederiz, dileğim bu. Ama dediğim gibi her maçın kendine göre zorluğu var. Ezeli rakiplerimizin aldığı neticeleri almayı isterim açıkçası. Önemli işler yapmışlardı onlar, biz de inşallah yaparız'' diye konuştu.





Deneyimli teknik adam, ''Türkiye'nin gözü bu maçta, sizden beklenti çok. Bu beklentileri nasıl karşılayacaksınız?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:





''Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi biziz. Herhalde bütün ülkenin gözünün burada olmasının sebebi budur. Birde tabii Manchester United, dünyanın her tarafında sevilen ve tanınan bir takım. Böyle baktığımızda herkesin konsantrasyonunun yarınki maçta olması çok doğal. Ancak tabii ben tek başıma değil, oyuncularımla bir şeyim, takımımla bir şeyim, kulübümle bir şeyim. Dolayısıyla yarın oyuncularım işin en önemli kısmını halledecek. Başlangıcının burada olması hem iyi hem de kötü. İyiliği, Manchester United'la her halükarda her yerde oynayacaksınız. Kötülüğü, Cluj ya da Braga ile oynayıp Manchester United'la oynamak da özellikle 5-6 senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan Galatasaray için bir deneyim olabilirdi.''

"Manchester United Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı"





Fatih Terim, Manchester United'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmasının kendileri açısından tehlikeli olduğunu belirterek, ''Manchester United bana göre Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı. Çünkü, hep var, ilk dörtte var, finalde var, çeyrek finalde var. Geçen sene olmamış olabilir ama hep var. Geçen sene bu seviyede başarısız olması da bizim açımızdan tehlikeli, bu sene daha çok isteyeceklerdir'' diye konuştu.





Yarın dünyanın en iyi birkaç takımından biriyle oynayacaklarını ifade eden Terim, Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşmanın çok kolay bir şey olmadığını söyledi.





Oyuncularına Türkiye'de oynadıkları kupa, lig ve Süper Kupa maçlarındaki performanslarının bu maçta yetmeyeceğini söylediğini dile getiren Terim, bunların üzerine çıkmak gerektiğinin altını çizdi.





İki takımın da kazanmak isteyeceğine değinen Terim, şöyle devam etti:





''Ancak Galatasaray takımının burada yapacağı şey, dediğim gibi o performansın kendine yetmeyeceğini bilecek, daha çok yükseğe çıkacak, daha çok arzu edecek, isteyecek ve kendimize ait oyun düzenimizi burada aynen oynayacak. Korkmadan, yılmadan, usanmadan, sonuç ne olursa olsun. Çünkü son zamanlarda kazanmak yarışmadan daha önce geliyor. Her şey kazanmak değil aslında, yarışmak çok daha önemli. Burada alacağımız her sonuç, bizi ancak bir sonraki maça avantajlı veya dezavantajlı çıkarır, grubu belli etmez. Böyle bakmamız lazım. Bu yüzden takımımdan tek istediğim, çıkıp çatır çatır oynamaları. Biz, çünkü belirli şeyleri yapan bir takımız.''





Manchester United karşısında, ''Kaybetmenin kolay, kazanmanın ise olay olduğu'' düşüncesinde ısrar ettiğini vurgulayan Terim, oyuncularının ikincisini seçmesini umduğunu söyledi.





''Genç oyuncular için bir fırsat''