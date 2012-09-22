Fatih Terim kükredi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, oyuncularından en kısa zamanda Akhisar Belediyesi maçına konsantre olmalarını istiyor... Geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Manchester United’ın konuğu olan ve burada gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Galatasaray’da tecrübeli hoca, bununla ilgili başta medyada ve birçok yerde yapılan övgülerin takım içindeki havayı bozmasından endişe ediyor. United mücadelesi sonrasında kaybedilen puanlara rağmen futbolcularını tebrik eden Terim’in İstanbul dönüşü ise oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.





‘Kayıp yaşamamalıyız’





Kırmızı Şeytanlar’a karşı oynanan maçın unutulmasını isteyen İmparator’un, “Bu sezon 3 kulvarda mücadele ediyoruz. Avrupa’yı ve Türkiye’yi ayrı değerlendirmenizi ve kendinizi her açıdan bu atmosfere hazırlamanız gerekiyor. Önümüzde çok önemli bir Akhisar maçı var. Sahamızda en iyi sonucunu alıp, kayıp yaşamadan haftayı kapatmamız gerekiyor” dediği öğrenildi. Takımın da deneyimli çalıştırıcının bu sözlerine olumlu geri dönüşler yaptıkları belirtildi.





Kaynak: Fanatik