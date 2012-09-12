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Fashion's Night Out başlıyor

Vogue Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vogue Fashion’s Night Out, 13 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşiyor

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:43
Fashion's Night Out başlıyor

Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) bu yıl da yine Nişantaşı, İstinyePark ve Bağdat Caddesi’nde. Markalar, mağazalarında düzenleyecekleri davetler, ve eğlenceli aktivitelerle ve verecekleri promosyonlarla İstanbullulara farklı bir gece daha yaşatacak.

VFNO’a katılan markaların mağazalarında, bu özel gece için Arzu Kaprol tarafından tasarlanan alışveriş çantası ve tişörtler satılacak, bu satışlardan elde edilecek gelir, Tohum ve Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Yapı Kredi Worldcard sahipleri İstinyePark’ta kurulacak 200 m2’lik dev stüdyoda ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut tarafından gerçekleştirilecek kişiye özel moda çekimine katılma fırsatı bulacak. Esra Çoruh da “I’m Fashion” ekibiyle birlikte, fotoğrafı çekilecek kart sahiplerinin styling’ini yaparak onlara unutulmaz birer gece yaşatacak. Ayrıca VFNO’ya özel World ile 13 Eylül’de Bağdat Caddesi, Nişantaşı ve İstinyePark’ta World Üye İşyerleri'nden yapılacak 100 TL ve üzeri her alışverişe 10 TL Worldpuan hediye edilecek.

Vogue Fashion’s Night Out İstanbul 2012’nin ana sponsorlarından olan Doğuş Otomotiv-Volkswagen Binek Araç, İstanbul için çok özel olan bu gecede, moda merkezlerinde Yeni Volkswagen CC’leri podyuma çıkaracak. Yeni Volkswagen CC’ler, çağın tüm modernliğini yansıtan eşsiz tasarımı ile Bağdat Caddesi, İstinye Park ve Nişantaşı’nda göz kamaştıracak. 

Nişantaşı, Bağdat Caddesi ve İstinyepark’ta yaşanacak olan bu alışveriş heyecanına tüm gece boyunca Virgin Radio müzikleriyle eşlik ederken, İstinyepark Markalar Caddesi’nde ise özel bir parti gerçekleşecek.

2010’da 700.000, 2011’de 1.000.000 kişinin katıldığı etkinliğe bu sene ilginin daha da yoğun olması bekleniyor. Sizi de modanın bu en büyük alışveriş partisine bekliyoruz!

VFNO Program Akışı:

Etkinlik Nişantaşı, IstinyePark ve Bağdat Caddesi’nde saat 18:00 – 24:00 arasında gerçekleşecek. Sayın Belediye Başkanları’nın katılacağı programı aşağıda bulabilirsiniz. 

• Açılış Saat: 18.00

Yer: Nişantaşı / Abdi İpekçi Caddesi - Vogue Türkiye standı

Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül’ün katılımıyla gerçekleşecek.

• Saat: 20:00

Yer: Bağdat Caddesi / Erenköy - Vogue Türkiye standı 

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