Faiz kararı doları aşağı çekti

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

İstanbul serbest piyasada dolar 1,7900, avro 2,3420 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7880 liradan alınan dolar 1,7900 liradan satılıyor. 2,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3420 lira olarak belirlendi.



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3470 lira olmuştu.



Euro/dolar paritesi ise dün 1.3029-1.3119 bandında hareket etti ve günü 1.3048'den kapattı. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.3082 civarından geçiyor.



Emtia fiyatlarına baktığımız zaman, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 95.99 dolardan, Brent petrolün varili 112,57 dolardan işlem görüyor.



Altının onsu 1.776,85 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

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