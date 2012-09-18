Merkez Bankası'na gönderme yaptı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, faiz koridorunu daraltan Merkez Bankası'na göndermede bulundu.

Faiz kararı öncesinde Merkez Bankası'nın büyümeyi frenleyen bir çalışmasının olduğunu belirten Çağlayan, ''Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Ümit ediyorum ki faiz aralığında üst rakamla ilgili bir daraltma gündeme getirilir'' açıklamasını yaptı.

Viyana'da temaslarda bulunan Çağlayan, karar sonrasında ise ''Sakal bırakmam mı gerekiyor bilmiyorum. Ben bunu 3 ay önce söylemiştim. Bizim uçağımız yumuşak iniş yaptı, biz de o inişi yakıt almak için yaptık, yoksa orada durmak için yapmadık'' diye konuştu.