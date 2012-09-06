Fahiş zamma komik savunma

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), basında çıkan zam haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, “İstanbul’da banliyö ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığına'' ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Açıklamada, TCDD’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına uymak durumunda olduğu belirtildi.



Akbil ve abonman ücretlerine yüzde 11 zam yapılarak, Akbil ücretlerinin 1,75 liradan 1,95 liraya çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, aylık tam abonman ücretinin 65 liradan 70 liraya, aylık genç abonman ücretinin ise 45 liradan 50 liraya yükseltildiği hatırlatıldı.



İstanbul’daki diğer kent içi ulaşım modlarında da kullanılan tekli jetonun TCDD yolcularının sadece yüzde 25’i tarafından kullanıldığı vurgulanan açıklamada, kullanım maliyetinin yüksekliği ve Akbil ile abonman biletlerini özendirmek amacıyla sadece tekli jeton ücretinin 2 liradan 3 liraya çıkarıldığı kaydedildi.