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Facebook çöktü 11 Ekim ne zaman gelecek

11 Ekim Çarşamba günü Facebook çöktü. Facebook 11 ekim ne zaman gelecek. En çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un çökmesi sonrası kullanıcılar ne zaman geleceğini merak ediyor.

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:15
Facebook çöktü 11 Ekim ne zaman gelecek

Facebook yine çöktü. Sosyal medya devi Facebook ve İnstagram 11 Ekim çarşamba günü aynı anda çöktü. Türkiye geneli bir problemin olduğu Facebook şu anda çalışmıyor. En çok kullanılan sosyal medya sitesi olan Facebookla beraber İnstagram'ın çökmesi de kullanıcıları adeta çileden çıkarttı. Peki Facebook'a ne oldu ne zaman gelecek.

11 Ekim Facebook ne zaman açılır?

Sosyal medyada kullanılabilen tek uygulama olan Twitter üzerinden kullanıcılar isyan ediyor. Akşam evine gelen vatandaşlar girip zaman geçirebileceği bir uygulama olan Facebook çökünce adeta hayat durdu. Facebook 11 Ekim'de ne zaman gelecek sorusunu yetkililer açıkladı.

"Şu anda Türkiye üzerinde erişim probleminizi çözmek için ekiplerimiz uğraşıyor" yorumu yapıldı. 

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