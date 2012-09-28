F-16'lar Kandil ve Zap'a bomba yağdırdı

Diyarbakır 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçakları Kuzey Irak'ta PKK'nın ana üsleri olarak bilinen Zap ve Kurê Jahro bölgesi üzerinde uçuş yaparken, Kandil bölgesini bombaladığı haberleri alındı. Kuzey Irak'taki Kürt kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombalanın uzun sürdüğünü ve çok sayıda uçağın operasyona katıldığını doğruladılar.



Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in "Üst düzey kadroların bulunduğu Kandil'i de vururuz" şeklindeki açıklamasının ardından yapılan hava operasyonunda F-16 savaş uçaklarının bombalığı alanlarda nasıl bir kayıp olduğu konusunda bilgi edinilemedi. Bombalamaya katılan uçakların üstlerine geri döndüğü öğrenilirken, elde edilen görüntülerin harekat merkezinde değerlendirilmeye alındığı bildirildi. Hava operasyonuyla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, Diyarbakır askeri üste yaşanan askeri hareketlilik sürüyor.