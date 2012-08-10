Eyüpspor, Bandırma’ya şans tanımadı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eyüpspor 3. hazırlık maçında Bandırmaspor’u Eser Yayla ve Deniz Sığa’nın gollleriyle yenmeyi başardı.

Kartepe tesislerinde gerçekleşen karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen Eyüpspor, maçı çevirmesini bildi. Eyüpspor daha önceki hazırlık maçlarında Pendikspor’u 3-1 yenmiş Kocaelispor’la da 1-1 beraber kalmıştı.

Bandırmaspor maçından sonra takımını değerlendiren teknik direktör Murat Şahin, yapılan hazırlık maçlarının önemine değindi. Şahin kampı şöyle değerlendirdi:

''Takımımın performansı bizlere yarınlara umutla bakmamıza neden oluyor. Pendikspor ve Bandırmaspor maçlarında yenik duruma düşmemize rağmen maçları kazanmayı bildik. Yeni transferlerin uyumu beni çok sevindiriyor. Eyüpspor olarak sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çalışmalarımıza bir süre İstanbul’da devam ettikten sonra yeniden Kartepe’ye dönüp 2. bir kamp dönemi daha planlıyoruz.''



