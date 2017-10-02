EYT Müjdesi Emeklilikte Yaşa Takılanlara hükümetten müjde

Emeklilikte Yaşa Takılanlara 2018 öncesi büyük bir müjde bekleniyor. Meclisin toplanmasıyla birlikte öncelik olan Torba yasada en çok EYTliler bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmalarımız yok açıklamaları gelse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen bu konuyla ilgili çalışmalara başladığı, ekonomide zorluk çeken vatandaşlarının yaş sorununu çözebileceği söyleniyor.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na sorduk!

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan aldığımız bilgilere göre, Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız bize çok geliyor. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığımızda taşeren işçiye kadroyla beraber sunacağımız emeklilik yaş paketiyle beraber EYT'lilerin beklentilerini karşılamaya çalışacağız açıklaması yapıldı. Eski bakan MEhmet Müezzinoğlu'nun da masasından eksik olmayan çalışmayı bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz açıklaması yapıldı.

Emeklilike Yaşa Takılanlarda son durum!

Binlerce kişiyi heyacan içinde bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan gelecek haberi beklemekte. Erken Emeklilike Yaşa takılanlar için mecliste bugünlerde sıkı bir çalışma yapılacağını haber24 olarak bizler müjdeleyebiliriz. Yeni bakan her zaman yeni umut olmuştur ilkesini benimseyerek bizlerde sizler kadar ümitliyiz ve bu sene büyük gelişmeler olacağını EYT bekleyenlere müjdeleyelim.