Evren'in dudak uçuklatan banka hesabı

Raporda hisse senedi ve gayrımenkuller de tespit edildi. Rapora göre halen faal olan hesaplarda olağandışı hareketlilik var...

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın malvarlıklarının incelenmesi için talimat verdiği Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2 klasör ve 55 sayfadan oluşan raporu avukatların incelemesine açıldı. Evren ile Şahinkaya’nın onlarca farklı hesaplarında milyon TL’leri bulan nakit, hisse senedi ve gayrımenkullerinin bulunduğu anlaşıldı. MASAK, halen faal olan ve 400, 600, 800 bin TL gibi havalelerin yapıldığı hesap hareketlerinin bazılarının yanına, hesap hareketinin olağan dışı olduğuna yönelik not düşerken, bu hareketlerin neden şüpheli bulunduğuna yönelik raporda bilgi yer almaması dikkati çekti.

Bir garip karar

Mahkeme, avukatların MASAK’tan gelen belgelerin kopyası almasına izin vermedi. Avukatlara, sadece dünden itibaren 3 gün süreyle belgeleri inceleyebilecekleri ancak, örnek alamayacakları bildirildi. 3 günlük süreden sonra ise belgeler adli emanete kaldırılacak. Eline sonradan malvarlıklarına ilişkin bir kanıt geçen avukat bile mahkeme kararını değiştirmezse, özel izin almadan kayıtları yeniden inceleyemeyecek. Belgeleri dün incelemeye başlayan avukatlar, mahkemenin bu kararına da itiraz etmeye hazırlanıyor.

Tedbir isteyecekler

Mahkemenin belgelerden fotokopi alınmaması hakkındaki kararını, Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun’a dayandırdığı öğrenildi. Kanuna göre, MASAK, özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme dışında, üçünkü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermiyor. MASAK’ın hazırladığı raporlarda, üçüncü kişilerin kimliklerinin saklı tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemelerin önlem alması gerektiği belirtiliyor. Bazı müdahil avukatların, mahkemenin söz konusu kararına itirazda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Avukatların ayrıca görünce büyük şaşkınlık yaşadıkları hesaplarla ilgili “tedbir” talebinde bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Avukatlar, Evren ve Şahinkaya’nın yaşlarına ve emeklilik hallerine rağmen hesaplardaki dinamik hareketlerin, malvarlığının kaçırılabileceğine kanıt gösterecekler.

İki klasör mal varlığı

MASAK’tan gönderilen 2 klasörlük belgelerde, Kenan Evren, vefat eden eşi Sekine Evren, kızları Nebayat Şenay Gürvit, Semahat Gülay Evren, Miray Emine Göksü, Tahsin Şahinkaya, Sema Şahinkaya, çocukları Sevgi Kartal ve Serdar Şahinkaya’nın malvarlığı kayıtları yer aldı. Ayrıca bu hesaplardan para gönderilen kişi ve kurumların listelerine yer verildi.

1980’den sonra kayıt yok

MASAK’ın 55 sayfalık raporunda, sanıkların 2001’den önceki mal varlıklarına ilişkin hiçbir bilginin yer almadığı, 20 bankadan 19’unun bu tarihlere ait kayıtların aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle silindiği bilgisininin verildiği öğrenildi. Sanıkların 2001’den önceki mal varlıklarına ilişkin araştırmanın devam ettiği, araştırma sona erdiğinde yeni raporun gönderileceği belirtildi.

MASAK uzmanlarının, belgelerde ve raporda, sanıkların sayılan mal varlıklarının bazılarının yanına kırmızı kalemle, “hesap hareketinin olağan bulunmadığı, olağan dışı” olduğuna yönelik not düşüldüğü ortaya çıktı. Belgeleri ve raporu inceleyen mahkeme heyetinin de bazı hesapların üzerini kırmızı kalemle çizdiği ifade edildi.

Bu şekilde not düşülen bazı hesapların, herhangi bir akrabalık bağı bulunamamasına rağmen sürekli para gönderildiği saptanan, bir bölümü işadamı olduğu tahmin edilen 5 ayrı kişiye ait olduğu bildirildi.

20 bankada farklı hesaplar

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın 20’ye yakın bankada farklı hesaplarının bulunduğu, bu hesaplarının büyük bölümünün dinamik olduğu anlaşıldı. Bu hesaplarda bakiyeler ve büyük holdinglere ait şirket hisseleri bulunuyor. Bu hesaplarda çok fazla miktarlarda hesap hareketleri göze çarpıyor. Bazı hesaplarda 400, 500, 600 bin lira gibi para giriş çıkışları bulunduğu bildirildi. Son olarak Evren’in bir hesabından yurtdışına 83 bin euro gönderildiği görüldü.

Taşınmazlar sahillerde

Belgelerde, sanıkların, sahibi oldukları taşınır ve taşınmazlara ilişkin bilgilerin kalem kalem sıralandığı, bu kalemlerin her birinin yanında bugünkü gerçek değerinin ya da bulunduğu yerin değil, “harca tabi değerlerinin” yazıldığı öğrenildi. Bu nedenle, örneğin İstanbul’da ada ve parsel numaralarının yazıldığı arsanın yeri ya da bu ada parseldeki gayrımenkulun gerçek değeri tam olarak anlaşılamadı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, Evren’in daha çok Datça, Bodrum ve Muğla gibi güney illerinde taşınmazları bulunuyor. Şahinkaya’nın ise memleketi olan Merzifon ve İstanbul’da arsa, kat ve daireleri bulunuyor. Evren’in Bodrum’da 3 dairesi, Datça, Bornova, Marmaris ve Muğla merkez de de taşınmaz alım satımı yaptığı bilgi verilirken, Şahinkaya’nın, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Özdere Köyü’nde 5 yazlığı ve Kesse mevkisinde de taşınmazları bulunduğu bildirildi.

Kenan Evren’in iki şirketi var

Milliyet'te yer alan habere göre; Klasörlerin 15 sayfasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın sahibi olduğu otomobillerin listesinin bulunduğu bildirildi. Bu listelerde otomobillerin değerleri, ne zaman alınıp ne zaman satıldığı ve halen hangi otomobillere sahip olduklarının yazıldığı öğrenildi. Evren’in üzerine kayıtlı 3, aile fertlerinin üzerinde de 14 otomobilin bulunduğu belirtildi. Şahinkaya’nın 2 otomobili olduğu, aile fertlerinin de 3 otomobil sahibi olduğu öğrenildi. Raporda Kenan Evren’in, Marmaris Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Marmaris Liman Hizmetleri A.Ş. olmak üzere iki şirket sahibi olduğu, aile fertlerinin Alber-Teks’e (Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) ortak oldukları belirtildi. Söz konusu şirketlerin yeni kurulduğu da anlaşıldı. Şahinkaya’nın aile fertlerinden bazılarının da, çeşitli şirketlerde hisselerinin bulunduğu rapordaki bilgiler arasında yer aldı.