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Evra ile Suarez el sıkışacak

Liverpool'lu Luis Suarez ile Manchester United'ın kaptanı Patrice Evra, geçen sezon yaşanan 'ırkçılık' suçlamasından sonra el sıkışacak.

20 Eylül 2012 Perşembe 14:25
Evra ile Suarez el sıkışacak
Premier League'nin beşinci haftasında Liverpool ile Manchester United arasında oynanacak maçta, Luis Suarez ile Patrice Evra, ırkçılık ve el sıkmama krizi sonrası ilk kez karşı karşıya gelecek. 

Ligde 2 puanla 17. sırada bulunan Liverpool, 9 puanla 2. sıradaki Manchester United'ı Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak. Avrupa ve ligdeki başarılarıyla İngiltere'nin en bilinen iki kulübünün karşılaşacağı maçta, skor dışında merakla beklenen bir diğer olay da Liverpool'un Uruguaylı forveti Luis Suarez ile Manchester United'ın Afrika asıllı Fransız defans oyuncusu Patrice Evra arasındaki buzların eriyip erimediği. Tüm gözler, yaşanan tatsız olaylar sonrası geleneksel maç öncesi seremonisinde ilk defa bir araya gelecek iki futbolcu üzerinde olacak.

15 Ekim 2011'de oynanan maçta Manchester United'lı Evra'ya, ten rengiyle ilgili hakaret ettiği gerekçesiyle 8 maç oynamama ve 40 bin sterlin para cezası alan Liverpool'lu Suarez, cezasını tamamlamasının ardından takımların 11 Şubat'taki karşılaşmasında maç öncesi yapılan seremonide Evra'nın elini sıkmayı reddetmişti.

Evra, Suarez'in bu hareketine sinirlenerek Liverpoollu golcünün kolunu havada yakalayıp uyarmıştı. Suarez'in davranışı tepki çekerken, Manchester Unitedlı Rio Ferdinand da, Suarez'in elini sıkmamıştı.

Hillsborough raporu

Maçta merakla beklenen ikinci olay da 12 Eylül'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda hazırlanan Hillsborough Faciası ile ilgili raporla aklanan ve Başbakan David Cameron'un özür dilediği Liverpool taraftarının nasıl tepki göstereceği...

Başbakan Cameron, 12 Eylül'de hazırlanan raporun ardından adaletsizlikten dolayı kurbanların ailelerinin mağdur olduğunu belirterek, ''O gün olanlar yanlıştı. Hükümetim ve ülkem adına adaletsizliğin uzun süre düzeltilememesinden dolayı içten özür diliyorum. Rapor net, Liverpool taraftarları bu felaketin sorumlusu değil'' demişti. 

15 Nisan 1989'da Liverpool ile Nottingham Forest takımları arasında Sheffield'daki Hillsborough Stadı'nda oynanan Federasyon Kupası yarı final maçında, polisin stat kapılarını açması nedeniyle tribünde kargaşa çıkmıştı. Kargaşada, 96 taraftar ezilerek ölmüş, yüzlerce taraftar da yaralanmıştı.

Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, çok duygusal bir gün yaşanacağını ifade ederek, Liverpool taraftarına takım olarak ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirtti.

Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers ise yakınlarını kaybeden ailelerin anısını yaşatmak için her iki takımın da gayret gösterdiğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, takım kaptanları Steven Gerrard ve Nemanja Vidic, santradan önce felakette ölenleri simgeleyen 96 adet balonu serbest bırakacak. Bu sırada Liverpool'un, ''You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin)'' sözüyle ünlü taraftar grubu ''The Kop'' ise üzerinde ''Hakikat'' anlamına gelen ''The Truth'' yazılı mozaik ve pankartlar açacak.

Liverpool-Manchester United maçı, 23 Eylül Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.
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