Evlilik vaadi ile 120 bin lira dolandırdı

İki kurbanı tarafından teşhis edilen Naci E.’nin aslında evli ve iki çocuklu olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı denetimli serbestlik verilerek serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran bankacılık yapan Ş.M. adlı kadın, internet üzerinde tanıştığı ve kendisini mühendis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Ş.M., "Onunla internet üzerinden başlayan tartışmamız kısa sürede ilerledi. Yüz yüze görüşmeye başladık. Bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Evlilik hazırlığı yapmaya başladık. Birlikte evlenince oturmak üzere bir ev tuttuk. Evin tadilatı için benden zaman içinde toplam 100 bin lira para aldı. Daha sonra ortadan kayboldu. Araştırdığımda bana söylediği firmada hiç çalışmadığını öğrendim" dedi.

Bu şikayetten birkaç gün sonra polise gelen hemşire S.G., de "Onunla internet üzerinde tanıştık. Evlenecektik. Benden zaman içinde kredi kartları borçlarını kapatmak için toplam 20 bin lira para aldı. Daha sonra ortadan kayboldu" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis sanal alemde başlattığı takip sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde kendisine "Altan Gümüş" ismiyle profil açan zanlının peşine düştü. Bu kişinin kullandığı IP numarasından kimliği tespit edildi. İsminin Naci E., olduğu tespit edilen zanlı önceki gün gözaltına alındı. Naci E.’nin evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Naci E., evlilik vaadiyle dolandırdığı Ş.M. ile S.G. tarafından teşhis edildi. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Naci E.’yi denetimli serbestlik vererek serbest bıraktı.

DHA