Evlenme Ve Boşanmalar Azaldı

Bingöl'de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 2 bin 530 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 9,0 azalarak 122 oldu.