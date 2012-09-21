Eve oryantal getiren eşini öldürdü

Olay dün gece Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ahmet Ç., dün gece ilçede bulunan bir restoranda alkol alıp eğlendi. Ahmet Ç. burada tanıştığı oryantal genç kadını da gece evine götürdü. S.Ç., eşinin eve yanında bir kadınla geldiğini görünce öfkelenip bağırmaya başladı. Bunun üzerine S.Ç. ile Ahmet Ç. arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Ahmet Ç., bir elinde bıçak varken eşini dövmeye başladı. S.Ç., aşırı alkollü olduğu belirtilen Ahmet Ç.’nin elindeki bıçağı alarak eşini kalbi ve sırtından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ahmet Ç. olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla önce Hendek Devlet Hastanesi’ne, buradan da Adapazarı’na Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ahmet Ç. kurtarılamadı.

Olayın ardından S.Ç. gözaltına alındı.

DHA