Ev ve araba alacaklar dikkat!

Fırsatçılar stoklarında kalan 250 bin otomobil ile 800 bin konutu satmak için vatandaşa ‘zam gelecek’ mesajları çekmeye başladı.



Bütçe açıklarının karşılanması için başta otomotiv ve konut olmak üzere bazı vergi oranlarında artışa gidileceği söylentisi fırsatçının ekmeğine yağ sürdü.



Bugün'ün haberine göre 2012 bütçesinde hedeflerin tutmayacağı, artan kaynak ihtiyacını karşılamak için 10 milyar liralık ek vergi paketi açılacağı haberleri, konut ve otomotiv sektörlerinde yeni bir hareketlilik başlattı.



ZAM GELİYOR HEMEN ALIN

Haberlerdeki 1600 cc ve altındaki otomobillerde yüzde 37 olan ÖTV’nin artacağı, aynı şekilde yüzde 3,3 olan gayrimenkul alımsatım harcının da yükseltileceği bilgisi ise taşıt ve konut müşterilerinde kafa karışıklığına yol açtı.



Vergilerin zamlanacağı haberlerine resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmemesi kafa karışıklığını artırırken, satıcılar bu durumu “çalışma devam ediyor” mesajıyla müşterilerine iletiyor.



Otomotiv bayilerinden milyonlarca vatandaşın cep telefonuna, “Gündemde olan ÖTV zammı görüşmeleri netleşmeden yeni aracınıza fırsat fiyatlarıyla sahip olma imkanını kaçırmayın” mesajları gönderildi.



‘YüZDE 50’YE ÇIKARILACAK’

Mesaj gönderme dışında da benzer uygulamalar var. Zamma ilişkin hiçbir oran belli olmamasına karşın, bayiler kapıdan giren hemen her müşterisine, halen yüzde 37 olan ÖTV’nin yüzde 50’ye yükseltileceğini ilan ediyor.



Müşterilere, “Oran gizli tutuluyor. Ancak biz öğrendik” diyor. Emlakçılar da yüzde 3,3 olan harcın yüzde 5’e yükseltileceği mesajını pompalıyor.



SEKTÖRüN STOKLARI YüKSEK

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre ekonomideki yavaşlama nedeniyle otomobilde 250 bin, konutta da 800 bin stok birikti. Yeni bir canlanma beklenmediği için stokların daha da artması bekleniyor. Her iki sektörden de vergi artışının satışları vuracağı kaygısı iletilirken, vergi söylentisinin neması şimdiden toplanmaya başladı.



OTOMOBiL FiYATINA YüZDE 9,5 YANSIYOR

ÖTV’nin yüzde 37’den yüzde 50’ye yükseltileceğini müşterilerine anlatan otomobil bayileri, zammın vatandaşa getireceği ek maliyeti de hesapladı. Buna göre otomobil fiyatları ortalama yüzde 9,5 zamlanacak. Bu durumda da örneğin halen 40 bin lira olan bir otomobilin fiyatı ÖTV artışıyla 43 bin 800 liraya; 50 bin liralık otomobilin fiyatı da 54 bin 750 liraya yükselecek. Konutta harcın söylendiği gibi yüzde 5’e yükselmesi durumunda da 100 bin liralık bir gayrimenkul için ödenecek harç tutarı 1700 lira artacak.

