Ev sahipleri bu habere dikkat

Maliye Bakanlığı, bütçe dengelerinin bozulmasının ardından gelirleri artırmak için harekete geçti. Ev sahiplerinin peşine düşen Maliye, bütün illerde kiracıları yakın takibe aldı.



Zaman gazetesinden Ercan Baysal'ın haberine göre; belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri, PTT, banka ve tapudan alınan bilgiler doğrultusunda kiracı envanteri yeniden çıkarılıyor. Elektrik ve su gibi aboneliklerde kira kontratı istendiğine dikkat çeken Maliye bürokratları, tüm ev sahiplerinin bilgisinin sisteme işleneceğini kaydetti. Bilgiler sisteme işlendikten sonra beyanname vermeyenler kolay tespit edilecek. Mektup gönderiminin ardından vergisini ödememekte ısrar edenlere ceza kesilecek.



Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyanname sayısını artırmak için 1 milyon 200 bin mükellefe mektup gönderen Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Vergi dairesi başkanlıkları, mektupların gönderim işlemlerini henüz sonuçlandırmadı. Konut kirası geliri elde eden ev sahiplerinin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarını aşmaları durumunda vergi dairesinin kapısını çalması gerekiyor. 2 bin 800 liranın üzerinde yıllık kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi zorunlu. İstisna tutarının düşülmesinin ardından kalan miktar için Gelir Vergisi dilimine göre vergilendirme yapılıyor.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özel önem verdiği sistem kapsamında kira geliri kazanmasına rağmen beyannamesini vermeyenlerden geriye dönük beş yıllık vergi borcu, faiziyle birlikte vergi cezası olarak tahsil edilecek. Şahıs ayrıca belirlenen istisna tutarından da faydalanamayacak. Kira beyannamelerinin artırılmasına ilişkin çalışmalara değinen üst düzey bir Maliye yetkilisi, 'önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi'nin etkili olduğunu belirterek, "Ancak çok sayıda kiracısı olduğu halde gelirin vergisini ödemek istemeyen ev sahipleri var. Belediyelerin yanı sıra elektrik dağıtım şirketleri ile yapılan kira kontratlarının bilgilerini alıyoruz. Tapunun yanı sıra PTT ve bankadan gelen bilgilerle de karşılaştırıyoruz. Kira geliri elde edenlerin vergilendirilmesinde ciddi oranda artış bekliyoruz." dedi.



Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi; kira geliri elde eden mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler kullanılarak Gayrimenkul Sermaye İradı beyannamelerinin Gelir İdaresi tarafından otomatik olarak doldurulduğu ve mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistem. Sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı 500 liranın üzerindeki kiranın banka veya PTT üzerinden gönderilmesi kuralını ihlal edenleri de araştırıyor. Bu kapsamda düşük havale veya bir başka hesaba para göndermenin üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bakanlık kaynakları vatandaşın Maliye'nin tespit etmemesi için para gönderimlerinde kira ödemesi butonunu tıklamadığına dikkat çekiyor. Geçen sene başında GMSİ mükellefleri 971 bin 595 iken 2011 sonunda 1 milyon 43 bin 58 olmuştu. Söz konusu rakamın 1 milyon 200 bin mükellefe mektup gönderilmesinin ardından arttığı belirtiliyor.