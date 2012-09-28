Ev sahibini öldürüp intihar etti

Korkunç olay, geçen çarşamba günü Los Angeles’ta yaşandı.

Uyuşturucu maddelerin etkisinde olduğu söylenilen 28 yaşındaki aktör, 81 yaşındaki ev sahibi Catherine Chabot Davis’i ve kedisini öldürdükten sonra iki komşusunu da yaraladı.

Aktörün daha sonra yol ortasında cesedi bulundu. Lewis’in çatıdan atlayarak intihar ettiği ya da düştüğü sanılıyor. Başka bir saldırıdan altı gün önce hapisten çıkan aktörün Scientology tarikatı üyesi olduğu öğrenildi. 2005-2006 yıllarında Lewis’le aşk yaşayan Katy Perry’nin ise ölüm haberiyle “yıkıldığı” söyleniyor. US magazine’a konuşan kaynak, “Ondan ayrılıp kariyerine odaklanmak zorundaydı. Ayrılıktan sonra sorun yaşadı, Kate ona yardım edemedi, birçok şarkısında ondan esinlenmiştir” dedi.