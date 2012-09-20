Ev işleriyle kaç kalori yakılıyor ?

Arkadaşkarınızda günde 40 dakika dedikodu yapmak .



Dedikodu yapmak için üst kattaki komşunuza çıkmak.



Caddenin diğer tarafındaki bakkala iki kere gidip gelmek.



Bir saat boyunca mail yazmak.



5 metrelik bir alanı 25 kez gidip gelmek.



Kıyafet seçmek için 30 dakika boyunca harcanan zaman.



30 dakikalık ev temizliği.



Bir saatlik yürüyüş.



İki saat boyunca ev içinde dans etmek.



Yemek hazırlamak.



45 dakika boyunca alışveriş yapmak.