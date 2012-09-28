’Euroleague şampiyonu olabiliriz’

ABD asıllı Makedonya Milli Takımı oyuncusu Bo McCalebb, Fenerbahçe Ülker'in hedefinin THY Euroleague'de başarı elde etmek olduğunu bildiğini belirterek, ''Kesinlikle Euroleague'de şampiyon olabilecek bir kadromuz var'' dedi.





THY Euroleague'de şampiyonluğun kolay olmadığını vurgulayan McCalebb, ''Çok güçlü bir kadromuz var diye şampiyon olacağımız anlamına gelmiyor. Önemli olan doğru parçaları doğru bir şekilde birleştirerek takım kimyasını oluşturmak. Bunu yaptığımız zaman da başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok'' ifadelerini kullandı.

Bo McCalebb, Fenerbahçe taraftarının Ülker Sports Arena'da müthiş bir atmosfer oluşturduğunu kaydederek, "Arena'da oynadım, taraftar müthiş yardımcı oluyor. Yeni sezonda da bize çok büyük destek olacaklar. 10 bin kişinin bir anda sizin için çığlık çığlığa bağırması, müthiş bir motivasyon olacak"şeklinde konuştu.





'Sistemi çok iyi biliyoruz'





ABD asıllı Makedonya Milli Takımı oyuncusu, takımda yeni transferlerin çoğunun Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Simone Pianigiani ile daha önce birlikte çalışmasının uyum süreci için avantaj olduğunu söyledi.





Montepaschi Siena'da kendisinin de Pianigiani ile birlikte çalıştığını hatırlatan McCalebb, "Tabii ki Pianigiani'yi tanıyor olmamız avantaj. Sistemini çok iyi biliyoruz. Takımın yarısı da bir şekilde onunla oynamış olduğu için diğer oyunculara da yardımcı olabiliyoruz" diye konuştu.





'Türkiye Ligi, Avrupa ile rekabet edebilecek güce sahip'





2008-2009 sezonunda Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen McCalebb, o dönemde kendisine Türkiye'den transfer teklifi gelmediğini anlattı.





Sırbistan'ın Partizan ve İtalya'nın Montepaschi Siena takımlarında başarılı bir şekilde forma giydikten sonra Fenerbahçe Ülker'e transfer olarak yeniden Türkiye'ye dönen Bo McCalebb, "Türkiye Ligi özellikle son iki senede Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri haline geldi. Euroleague'de oynayan 3 takım var. Diğer Avrupa kupalarında oynayan takımlar var. Türkiye Ligi, Avrupa ile rekabet edecek bir güce sahip" şeklinde konuştu.

'Büyük beklentiler olmadan bazen daha rahat oluyor'





Litvanya'daki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz yaparak 4. olan Makedonya Milli Takımı'nın başarısında büyük pay sahibi olan Bo McCalebb, takımda çok büyük isimler olmamasına rağmen başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.





'Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük sürpriz yaptık' diyen McCalebb, "Takımda çok büyük isimler olmamasına rağmen şampiyonada çok başarılı olduk. Herhalde daha rahat oynadık, o yüzden başarı geldi. Çok büyük beklentiler olmadan oynayınca bazen daha rahat oluyor. Olympiakos da geçen sezon Euroleague'de çok genç bir takımla şampiyon oldu" diyerek sözlerini tamamladı.