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Etiler'in en değerli arazisi belediyenin

Etiler'de Polis Okulu ve tesislerinin bulunduğu yaklaşık 430 milyon lira değerindeki arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini sağlayacak protokolün hazırlıkları başladı.

13 Eylül 2012 Perşembe 17:45
Etiler'in en değerli arazisi belediyenin

 Arazi, 6 ay içerisinde devredilecek.

Etiler'de Polis Okulu ve tesislerinin bulunduğu yaklaşık 430 milyon lira değerindeki arazinin kentsel dönüşüm amacıyla kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini sağlayan protokolün hazırlıkları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarında, Beşiktaş Etiler'deki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası ile tesislerinin bulunduğu arazinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devrini sağlayacak protokol için Başkan Kadir Topbaş'a yetki verilmesini içeren raporu onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında, Beşiktaş 2011 ada üzerindeki 29 ve 271 no'lu parseller, 6 ay içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.

Belediye ise bu parsele karşılık Çatalca'da Emniyet'e hizmet binası ve lojman yapacak. Yaklaşık 32 dönümlük iki parselin İBB'ye devri için arsaların sahibi olan Maliye Bakanlığı'nın da onayı alınacak. Protokolde arazinin bedeli 430 milyon lira olarak belirlendi.

İstanbul Beşiktaş ilçesi 2011 ada, 29 ve 271 sayılı parsellerin bulunduğu alanın mülkiyetinin Maliye Bakanlığı, tahsisinin ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu bildirilen raporda, ''Bu parsellerin Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında taraf kurumların uygun göreceği şartlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek protokol ile Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki görüşün ve protokol taslağının hazırlanarak Başkanlığa bildirilmesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden talep edilmiştir'' ifadeleri yer aldı.
 

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