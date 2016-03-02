Et Fiyatları İle İlgili Tartışma Devam Ediyor. - Tarım Bakanı Faruk Çelik başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Paranın İzi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Et Fiyatları İle İlgili Tartışma Devam Ediyor. - Tarım Bakanı Faruk Çelik.