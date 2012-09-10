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Estonya’ya yenilmedik

(A) Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın (11 Eylül) karşılaşacağı rakibi Estonya ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

10 Eylül 2012 Pazartesi 11:45
Estonya’ya yenilmedik
Türk Milli Takımı, Estonya ile ilki 1924'te olmak üzere şimdiye kadar 6 kez karşılaştı. İki ülke (A) milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 3'ünü Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı, Estonya hiç galibiyet alamadı.

3'ü Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, 1'i Kayseri'de, 1'i de İstanbul'da yapılan, 4'ü özel, 2'si resmi toplam 6 maçta Türkiye'nin toplam 12 golüne, Estonya 4 golle yanıt verebildi.

Her iki ülke milli takımları 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de aynı grupta yer alırken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açısından büyük darbe vurmuştu.

Taraflar arasında son maç 10 Ağustos 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da oynandı. Özel maçı Türkiye, Emre Belözoğlu ve Kazım Kazım'ın (2) golleriyle 3-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Estonya (A) milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  Tarih         Yer           Organizasyon          Sonuç

19.06.1924    Tallinn            Özel                  4 - 1

29.05.1996    Tallinn            Özel                  0 - 0

28.05.2006    Hamburg            Özel               1 - 1

15.10.2008    Tallinn     Dünya Kupası Elemeleri    0 - 0

05.09.2009    Kayseri     Dünya Kupası Elemeleri    4 - 2

10.08.2011    İstanbul           Özel               3 - 0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
 
 
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