Estonya’ya yenilmedik

Türk Milli Takımı, Estonya ile ilki 1924'te olmak üzere şimdiye kadar 6 kez karşılaştı. İki ülke (A) milli futbol takımları arasında geride kalan maçlardan 3'ünü Türkiye kazanırken, diğer 3'ü berabere sonuçlandı, Estonya hiç galibiyet alamadı.





3'ü Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde, 1'i Kayseri'de, 1'i de İstanbul'da yapılan, 4'ü özel, 2'si resmi toplam 6 maçta Türkiye'nin toplam 12 golüne, Estonya 4 golle yanıt verebildi.





Her iki ülke milli takımları 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de aynı grupta yer alırken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açısından büyük darbe vurmuştu.





Taraflar arasında son maç 10 Ağustos 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da oynandı. Özel maçı Türkiye, Emre Belözoğlu ve Kazım Kazım'ın (2) golleriyle 3-0 kazandı.





Maçlar





Türkiye ile Estonya (A) milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç





19.06.1924 Tallinn Özel 4 - 1





29.05.1996 Tallinn Özel 0 - 0





28.05.2006 Hamburg Özel 1 - 1





15.10.2008 Tallinn Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0





05.09.2009 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri 4 - 2





10.08.2011 İstanbul Özel 3 - 0





Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.