Estonya provası yapıldı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan çalışmada oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Millillerde, Hollanda maçında sağ ve sol ayağına aldığı darbeler nedeniyle ödem oluşan Ömer Toprak idmanda yer almadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Estonya maçının provasının yapıldığı belirtildi.





A Milli Takım'ın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bazı yöneticiler de takip etti. Ay-Yıldızlılar, yarın akşam Türk Telekom Arena Stadı'nda yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.