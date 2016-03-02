ESOGÜ'de 'Beyin Farkındalığı Haftası 2016' Etkinlikleri Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ÇOGEM) lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 'Beyin Farkındalığı Haftası 2016' etkinlikleri başladı.