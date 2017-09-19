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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Zeynep öldü mü? Ece Hakim diziden mi ayrıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Zeynep karakteri öldü mü. Zeyno diziden mi ayrıldı. Güzel oyuncu Ece Hakim'in canlandırdığı Zeynep karakteri vurularak diziden ayrıldı mı.

19 Eylül 2017 Salı 22:51
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Zeynep öldü mü? Ece Hakim diziden mi ayrıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Zeynep karakteri öldü mü. Zeyno diziden mi ayrıldı. Güzel oyuncu Ece Hakim'in canlandırdığı Zeynep karakteri vurularak diziden ayrıldı mı.

ATV ekranlarında en çok izlenen dizisi olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona sürpriz bir ayrılıkla başladı. EDHO'da nefesler tutuldu son sahne yürekleri dağladı. Hızır Reis'in çekilerek köyüne yerleştiği bölüme Hurşit damga vurdu ve seyirci çok sevdi. Ancak dizinin başrol oyuncularından Hızır'ın kızı Zeynep öldü mü diziden mi ayrıldı.

Ece Hakim Diziden neden ayrıldı?

Genç yetenek Ece Hakim EDHO'dan ayrılarak Harward'a okumaya gitti. Sevilen oyuncu senaryo gereği yeni sezonda olmayacak. Ölerek EDHO'ya veda edecek. 

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