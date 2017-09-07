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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu flaş transferler

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona 5 isim dahil oldu. Birbirinden usta isimler yeni sezonda EDHO'da rol alacak.

07 Eylül 2017 Perşembe 09:57
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu flaş transferler

Yayınlandığı günlerde reyting rekorları kıran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili flaş gelişme. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona başlamaya gün sayarken yeni transferlerde büyük ses getirdi. Kadroya 5 isim birden transfer oldu. Hızır Reis'in mafiayı bırakarak memleketi Karadeniz'e taşınmasından sonra CİA öldürme planları yapmaktaydı. CİA'nın bu planları için Karadenizde de rahat bırakmayarak geri dönmek zorunda kalacak. İşte yeni sezon tüyoları ve kadrodaki isimler!

Birbirindne usta isimler Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da!

Yeni sezonda ilk olarak Meryem Uzerli ayrılık haberi gelmesinden sonra dizide transfer bombaları patladı. Diziye sevilen sanatçı Olgun Şimşek dahil oldu. Daha önce hiç alışmadığımız bir karakterle karşımıza çıkacak usta oyuncu en son Yalan Dünya dizisinde yer almıştı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ününe ün katarak en çok aranan oyuncular listesinde yer alan Mesut Akusta, daha sonra dört yıl reytinglerde zirve yapan O Hayat Benim dizisinde yer almıştı. Yeni sezonda istihbaratta görev alacak.

Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü alan Altın Portakal sahibi Haydar Şişman, İrem Sultan Cengiz ve Birol Ünel diziye dahil olan oyuncular arasında yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19 Eylül Salı 20:00’da ATV’de.

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:07
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