Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Mübeccel öldü mü? Benian Dönmez diziden çıktı mı

ATV Ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ölüm. Sevilen dizide Mübeccel karakterini canlandıran Benian Dönmez diziye ölerek veda etti. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran EDHO'da şok ölüm daha.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Mübeccel öldü mü?

Sezon başında öleceği bilinen ve 1 bölüm konuk oyuncu olarak diziye gelen Mübeccel ölerek diziye veda etmiş oldu. Senaryo gereği önce yurt dışında olacağı açıklanan Mübeccel bir bölüm diziye yeni sezonda gelmiş oldu. Şimdi Mübeccel ölerek diziye veda etti.

EDHO oyuncuları Benian Dönmez'e veda etti.