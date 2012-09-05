Eskişehirspor’un acı günü

Türk futbolu, gece saatlerinde gelen bir haberle sarsıldı! Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Henüz 26 yaşında olan Ediz'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.



Eskişehirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu'nu bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybettik. Kendisine Allah'dan rahmet, ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler gün içinde verilecektir." denildi.