Eskişehirspor taraftarı Ediz’i unutmadı

Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda genç savunma oyuncusu Ediz Bahtiyaroğlu için hazırlık yapıldı.

Açık tribünün üzerine 'Ediz Bahtiyaroğlu tribünü' ve 'Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol' pankartı açıldı. Eskişehirspor ve Gençlerbirliği futbolcuları da ısınma hareketleri sırasında 2 numaralı Ediz forması giydi.

Eskişehirsporlu taraftarlar da 'Ediz ölmedi kalbimizde yaşıyor' şeklinde tezahüratta bulundu. Eskişehirsporlu futbolcular sahaya, 'Sevgiler yok olsa da sevgin hep var olacak. Ölüm bile güçsüz kalacak.' yazılı pankartla çıkarak Ediz'e olan özlemlerini ifade etti. Taraftarlar, Ediz Bahtiyaroğlu tribünü üzerinde gerçekleştirdikleri kareografi ile melek kanatları üzerinde Ediz'in 2 numaralı formasını açtı.