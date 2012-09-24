Eskişehirspor kalesi her maç düşüyor

Spor Toto Süper Lig'deki son 5 haftada, Eskişehirspor'un fileleri rakip takımlar tarafından 9 kez havalandırıldı.





Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor'u sahasında konuk etti. Es-Es, bu maçta rakibine 1-0 skorla boyun eğdi.





Ligin 2'nci haftasında da Orduspor ile deplasmanda karşılaşan Kırmızı-Siyahlı ekip, maçta rakibine 2-0 mağlup oldu. İki haftayı puansız geride bırakan Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda yaptığı maçı 3-1 kazandı. Es-Es, bu maçtan 3 puan almasına rağmen kalesinde bir gol gördü.





Süper Lig'in 4. haftasında, sahasında Gençlerbirliği takımını ağırlayan Eskişehirspor, rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesinde yazdırdı. Bu maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran kırmızı şimşekler, kalesindeki 2 gole engel olamadı. Ligdeki 5. haftada Kayserispor ile karşılaşan Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 3-2 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Eskişehirspor, rakibine 2 gol atmasına rağmen kalesinde 3 gol gördü.





Ligdeki 5 maç sonunda, 6 puana sahip Eskişehirspor, rakip filelere toplam 9 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü.