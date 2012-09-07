Eskişehirspor doktorundan Ediz açıklaması

Eskişehirspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Aytekin Aykın, yaptığı yazılı açıklamada, efendi kişiliği ve sportmen tavrıyla tanıyıp kardeş gibi gördükleri Bahtiyaroğlu'nun ani ölümünün, kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.





Tüm futbolcuların sezon öncesi ayrıntılı sağlık kontrollerinin sağlık kurulu eşliğinde Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirildiği bilgisini veren Dr. Aykın, şunları kaydetti:





''Sezon öncesi yapılan değerlendirmede, Bahtiyaroğlu ile ilgili herhangi bir problem ve aktif spor yapmasına engel bir durum saptanmamıştır. Kamp dönemi ve futbol sezonu içinde beslenme, antrenman ve sağlık durumu takip edilmiş, bu süreçte kendisi ya da arkadaşları tarafından bize herhangi bir sorun veya sıkıntı iletilmemiştir. Ancak futbol oldukça ağır bir sportif aktivite olup, bazen herhangi bir patolojik durum olmaksızın stres, uykusuzluk, yorgunluk, heyecan gibi durumlar bu tarz ani ölümler için tetikleyici unsurlar olabilmektedir.''





Dr. Aykın, Bahtiyaroğlu'nun kesin ölüm nedeninin, Ankara Adli Tıp Kurumu'nca yapılan otopsiye ilişkin hazırlanacak raporda ayrıntılı şekilde ortaya konulacağını ifade etti.







