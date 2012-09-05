Eskişehirspor camiası şokta

Eskişehirspor Kulübü futbolcularından Ediz Bahtiyaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.





Eskişehir Kulubü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu'nu bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm futbol camiasına baş sağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgilerin gün içinde verileceği kaydedildi.





Öte yandan, Bahtiyaroğlu'nun ölüm haberini alan Eskişehir Kulubü Başkanı Halil Ünal, Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular ve çok sayıda taraftar, futbolcunun Batıkent Mahallesi Aytekin Sokak'taki evine akın etti.





Bosna-Hersek asıllı 26 yaşındaki Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, Ankaragücü ve Bucaspor formaları giydi. Bahtiyaroğlu, geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'a transfer olmuştu.



