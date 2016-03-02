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Eskişehir Valisi Tuna, siyah-kırmızılı taraftarla bir araya geld

Eskişehir Valisi Tuna, siyah-kırmızılı taraftarla bir araya geldi

02 Mart 2016 Çarşamba 15:16
Eskişehir Valisi Tuna, siyah-kırmızılı taraftarla bir araya geld

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nin tribün liderleriyle bir araya geldi.

Tuna, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen hafta sonu Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Bursaspor karşılamasında siyah-kırmızılı taraftara bir kez daha hayran kaldığını dile getirdi.

Karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat yapmadan Eskişehirspor'u desteleyen herkese teşekkür eden Tuna, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor sevdası hiçbir zaman bitmeyecek. Bir spor kulübü taraftarının takımına bu kadar sahip çıkması, takımını bu kadar yürekten desteklemesi inanın beni hayretler içinde bırakıyor. İnşallah Eskişehirspor'umuz bu zor durumdan sizlerin destekleri sayesinde kurtulacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Amacımız kimsenin işine karışmak değil sadece Eskişehirspor'a yardım etmektir. Şehirdeki herkesin Eskişehirspor'un bulunduğu zor durumdan kurtulması için inancı olması gerekiyor."

Tuna, Eskişehirspor'a Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı için başarılar diledi.

Eskişehirspor'un maçtan iyi bir sonuç alacağına inandığını vurgulayan Tuna, "Kimse bulunan durumdan dolayı karamsarlığı kapılmasın. Taraftarımız birçok kulübe örnek olacak bir bilinçle takımımızı destekliyor. Takımına bu kadar bağlı olan bir taraftar herhalde dünyanın hiçbir yerinde yoktur" ifadelerini kullandı.

Tribün liderleri adına konuşan Murat Diri ise Tuna'ya siyah-kırmızılı takıma olan desteğinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehirspor'un içlerinde bitmeyen bir sevda olduğuna değinen Diri, "Biz her zaman o tribünlerde olacağız. Eskişehirspor bizim sevdamız ve yaşam kaynağımız. Bu sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.


Anahtar Kelimeler:
BursasporBeşiktaşEskişehirEskişehirsporGüngör Azim Tuna
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