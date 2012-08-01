Eskişehir Marsilya’ya hazır

Seyirci avantajını da kullanarak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.





Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde son taktiksel çalışmasını basına kapalı bir şekilde gerçekleştiren Eskişehirsporlu futbolcular kampa girdi. Maç saatini bekleyen Kırmızı-Siyahlı futbolcular galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtti.





Sezgin sakat





Eskişehirspor'da Marsilya maçında sakatlığı devam eden Sezgin Coşkun'un forma giyemeyeceği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal ile tartışarak geçen hafta İskoçya'da oynanan St Johnsotne maçı kadrosuna alınmayan golcü futbolcu Batuhan Karadeniz'e bu maçta da görev verilmemesi bekleniyor.





Ünal: "Galip gelmek istiyoruz"





Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal zorlu maç ile ilgili olarak umut dolu sözler söyledi. Hiçbir rakipten çekinmediklerini belirten Halil Ünal "Çok güçlü bir kadroya sahibiz. Marsilaya'yı da gözümüzde büyütmüyoruz. Her takıma kafa tutabilecek bir kadroya sahibiz. Taraftarlarımızın da desteği ile Marsilya maçından galip gelip ikinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz" diye konuştu.





Polonya Federasyonu hakemlerinden Pawell Gil'in yöneteceği Eskişehirspor-Marsilya karşılaşması Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Haber canlı olarak yayınlayacak.





Eskişehirspor-Marsilya maçında bilet fiyatları Açık Tribün 30 TL, Kapalı Tribün ve Misafir seyirci Tribünü 50 TL, VIP Tribünü de 200 TL olarak belirlendi.





Eskişehirspor, Marsilya karşısına muhtemelen şu 11'le çıkacak:





Buffin, Veysel, Servet, Diego, Dede, Erkan, Hürriyet, Alper, Malecki, Tello, Kamara