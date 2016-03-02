Eskişehir Basket'te transfer

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen ABD'li oyuncu Shawn James ile sözleşme imzaladı.

James, kendisini için bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir Basket'e transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de yeni bir kariyere başlamaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden James, "Eskişehir'e gelmekten çok mutluyum. Türkiye takımlarına daha önce rakip olmuştum. Şimdi ise kariyerimi burada sürdüreceğim. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Oldukça heyecanlıyım. Takımım için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.

Eskişehir Basket Başantrenörü Brad Greenberg ise Shawn'ı 5 yıldır takip ettiğini belirterek, deneyimli basketbolcunun çok iyi bir savunmacı olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Greenberg, kendisini Eskişehir Basket'e bağlayan imzayı attı.