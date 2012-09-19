Eski milli atlete tecavüz gözaltısı

Antalya'da milli takım antrenörü, Atletizm İl Temsilci Yardımcısı ve ilköğretim okulu beden eğitimi öğretmeni eski milli atlet N.Y., 17 yaşındaki kız öğrencisine 3 yıldır tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. N.Y. suçlamaları kabul etmedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne giden bazı sporcu ve spor camiasından insanların, eski milli atlet olan ve beden eğitimi öğretmenliği yapan N.Y.’nin, 3 yıldır bir öğrencisine tehditle tecavüz ettiği şikayetinde bulundu. Genç kızın yakın bir akrabasının da aralarında olduğu onlarca kişi şikayet dilekçelerinde, N.Y.’nin 3 yıldır atletizmle uğraşan 17 yaşındaki M.Ş.’ye tehditle tecavüz ettiğini anlattı.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, ifadesine başvurulmak üzere atletizm sporcusu M.Ş.’ye ulaştı. Ahlak Büro Amirliği’ne götürülen ve pedagog eşliğinde gözyaşları içinde ifade veren. M.Ş., şunları kaydetti:

"BANA İĞNE YAPTI"

"Anterönümüz N.Y. ile 14 yaşındayken tanıştım. Kendisi bizim hocamızdı. Bir gün antrenman esnasında sakatlandım. Beni masaj yapmak için boş bir odaya götürdü. Burada bana ağrılarım için iğne yaptı ve masajla belimi ovdu. Bana yakınlaşmak isteyip öptü. Ancak ben korktum ve ağlayarak kaçtım. Bu olayı kimseye anlatamadım. Atletizmi bırakmak istedim. Spora gitmeyince arkadaşlarım ve ailem neden gitmediğimi sordu. Ben de anlaşılacak diye tekrar devam ettim. Defalarca sporu bırakmak istedim."

"ÇOK UTANIYORUM"

N.Y.’nin bir seferinde yine iğne yapma bahanesiyle kendisine tecavüz ettiğini aktaran M.Ş., "Bu olayı kimseye anlatmamam konusunda beni tehdit etti. Ardından birkaç ay benden uzak durdu. Ancak il dışına spor müsabakalarına giderken o da vardı. Burada otel odasında yine bana tecavüz etti. Bu olaylar sürüp gidiyordu. Ben kimseye derdimi anlatamıyordum. Bir gün okulda çalışıyorduk. Beni odasına götürüp burada ilişkiye girdi. Yakın bir arkadaşıma dayanamayıp olanları anlattım. O da herkese söylemiş. Ben bu olayın duyulmasını istemiyordum çok utanıyorum" diye konuştu.

Küçük kızın ifadeleri üzerine cumhuriyet savcılığı, N.Y. için gözaltı kararı verdi. Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulda gözaltına alınmak istenen, ancak okulda bulunamayan öğretmene telefonla ulaşan Ahlak Bürosu ekipleri, ifadesi olduğunu söyleyerek şubeye davet etti. Kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan eşi S.Y. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen N.Y., burada gözaltına alındı. N.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvuruldu.

"BANA KOMPLO KURULDU"

N.Y. ifadesinde kendisine komplo kurulduğunu söyleyerek, küçük kızı hiç il dışı gezisine götürmediğini anlattı. Ancak polis yaptığı araştırmada, N.Y. ile M.Ş.’nin birlikte gittikleri il dışı şampiyonaları ve tarihlerini tespit etti. Suçlamaları kabul etmeyen N.Y., ’küçük yaşta çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA