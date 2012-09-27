Eski eşe sürpriz

O SÖZÜN NEDENİ VAR

Zuhal Olcay'ın Harbiye'deki konserinde sarf ettiği 'Eski aşklarım benim hâlâ sevgililerim ' sözlerinin nedeni ortaya çıktı! Günaydın gazetesinin haberine göre Haluk Bilginer, bu konserden üç gün önce Zuhal Olcay'ın setine gitmiş. İşte detaylar:

OLCAY'A SARILIP ÖPTÜ

Bilginer, 19 Eylül Çarşamba günü, Kandilli'deki Alperenler Kafe'de çekim yapan 'İffet' dizisinin setine ansızın gitti. Zuhal Olcay'ın şaşkın bakışları arasında, sarılıp onu öptü. İkili uzun süre sohbet etti.

TÜM KIRGINLIĞI GİTMİŞ

Bilginer'in ziyaretinin ardından Olcay şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmiş: '7.5 yıldır görüşmüyordum. Ona kırgındım ama bu ziyaret her şeyi unutturdu.'