Eski Aslan’dan şok itiraf

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Sakaryaspor, Antalyaspor, Göztepe, Elazığspor ve Ankaraspor formaları giyen Richard Kingson, 2006 Dünya Kupası'nda şike teklifi aldığını itiraf etti. Türk vatandaşlığına geçip, Faruk Gürsoy adını alan Ganalı kaleci, Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yendikleri grubun son maçından önce ülkesinden bir kişinin kendisine gelerek, 300 bin dolar karşılığında karşılaşmayı satmasını istediğini söyledi. Bu teklif karşısında oldukça şaşırdığını belirten 34 yaşındaki file bekçisi durumu eşine anlattığında ise kesinlikle böyle birşey yapmaması konusunda telkin aldığını açıkladı. Kingson, "Eşim bana 'seni para için sevmiyorum. Bunu kesinlikle kabul etme' demişti, ben de teklifi geri çevirdim" ifadesini kullandı.