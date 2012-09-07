Eşinin sevgilisini evine çağırdı, öldürdü

Konya'da, 30 yaşındaki Mehmet Koçak, aynı yaşdaki eşi Şerife Koçak'ın sevgilisi olduğunu iddia ettiği 34 yaşındaki Mustafa Altun'u, konuşmak için çağırdığı evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü. Koçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 16.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi Pelikdöken Sokak'ta meydana geldi. İşsiz Mehmet Koçak, eşi Şerife Koçak'ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü inşaat taşeronluğu yapan Mustafa Altun ile konuşma kararı aldı. Altun'u tanıyan kardeşi Rıfat Koçak'tan onu eve çağırmasını istedi. Rıfat Koçak da Altun ile birlikte ağabeyinin taşınma hazırlığı yaptığı evine geldi. Mehmet Koçak, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Mustafa Altun'a hakaret etmeye başlayınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Koçak, mutfaktan aldığı bıçağı Altun'un sırtına sapladı. Koçak, daha sonra eşi ve kardeşini yanına alıp evi terk etti. Kanlar içinde kalan Altun'da dışarı çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Altun, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Altun, olaydan 15 saat sonra dün saat 07.30 sıralarında yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirdi.

Mehmet Koçak ve kardeşi Rıfat Koçak da polis tarafından saklandıkları bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Koçak'ın polise verdiği ilk ifadesinde, Eşimin Mustafa Koçak ile telefonla görüştüklerini duydum. Bunun üzerine kardeşim aracılığıyla konuşmak için eve çağırdım. Çıkan kavgada bıçakladım dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Koçak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kardeşi Rıfat Koçak ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA