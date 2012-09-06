Eşini oğlunun gözleri önünde boğdu

İzmir’de Osman Ç.’nin, başka erkeklerle ilişkisinden şüphelendiği ve çocuğunun da kendisinden olmadığını iddia ettiğ eşi Hatice Ç’yi, 2 suç ortağıyla birlikte önce kabloyla boğup yola atması, ardından da ölmediğini düşünerek bıçaklayıp toprağa gömmesi olayıyla ilgili soruşturmada, kan donduran ayrıntı da ortaya çıktı.

Osman Ç.’nin, tüm bu vahşeti gözlerinin önünde işlediği 1.5 yaşındaki oğlu M.’yi, olaydan sonra İstanbul’a götürerek, burada yaşayan sevgilisine teslim ettiği ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadının, gazetelerden olayı öğrendikten sonra polise teslim ettiği talihsiz M., yurda yerleştirildi.

Geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, hurdacılık yapan babasıyla çalışan 16 yaşındaki B.Ö., Eski İzmir Karakolu’na giderek geçen hafta perşembe günü yengesi Hatice Çetin’i öldürdüklerini söyledi. Yangesini sürekli rüyasında gördüğünü ve vicdan azabı çektiğini belirten B.Ö., yengesini öldürdükten sonra İzmir Çeşme Otoyolu Zeytinler yol ayrımına 2 kilometre kaldığını gösteren tabelanın altına gömdüklerini anlattı. B.Ö.’nün ifadesi üzerine polis ve jandarma ekipleri, otoyol üzerindeki arama sırasında 20 yaşındaki Hatice Ç.’nin yarı beline kadar toprağa gömülü cesedini buldu. B.Ö. ile yakalanmasını sağladığı dayısı 26 yaşındaki Osman Ç. ve suç ortağı arkadaşı aynı yaştaki B.A.F. tutuklandı.

'YENİ EVE TAŞINACAĞIZ' DİYE KANDIRMIŞ

Aşçılık yapan Osman Ç.’nin, iki yıl önce kiracılarının kızı Hatice Ç.'yi kaçırarak evlendiği, bir çocuklarının olduğu, ancak Osman Ç.'nin eşinin kendisini anlattığından ve çocuğun da kendisinden olmayabileceğinden şüphelendiği ortaya çıktı. İddiaya göre Osman Ç. olay günü yanına yeğeni B.Ö. ve onun arkadaşı B.A.F.’yi aldıktan sonra, annesiyle geçinemeyen eşi Hatice Ç.’yi, yeni bir eve taşınıp yalnız yaşacakları yalanıyla kandırıp yanına çağırdı. Ardından da ev bakma bahanesiyle otomobile bindirdiği eşini, Çeşme otoyoluna götürdü.

ÖLMEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK DÖNÜP BIÇAKLADILAR

Şüphelilerden B.Ö., Hatice Ç.'yi arka koltukta telefon kablosuyla boğmaya çalıştı. Bir süre sonra da öldüğünü düşenerek otomobilden, otoyola attı. Ancak kaçtıkları sırada kadının ölmemiş olabileceğini düşünen ve kendilerini ihbar etmesinden korkan şüpheliler, Alaçatı yol ayrımından dönerek tekrar olay yerine geldi. Burada talihsiz kadını önce bıçaklayan şüpheliler, ardından da toprağa gömerek kaçtı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri korkunç gerçeği de ortaya çıkardı. B.Ö.’nün Hatice Çetin’i, kucağında 1.5 yaşındaki oğlu M.Ç. olduğu sırada boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Minik M.’nin araç içinde annesinin boğulması, can çekişmesi, yola atılması, ardından bıçaklanarak toprağa gömülmesi vahşetine ağlayarak tanık olduğu taya çıktı.

OĞLUNU İSTANBUL’DAKİ SEVGİLİSİNE GÖTÜRMÜŞ

Olayın ardından kaçıp İzmir’e geldikten sonra dağılan şüphelilerden Osman Ç.’nin, oğlu M.’yi, İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturan ilişki yaşadığı sevgilisinin yanına götürdüğü, 3 ay işinin olduğunu söyleyip bakmasını isteyerek teslim ettiği tespit edildi. Korkunç olayın gazetelerde yer alıp Osman Ç.’nin de fotoğraflarının yayınlanmasıyla gerçeği öğrenen kadının, hemen İstanbul’da en yakın karakola giderek yaşananlardan yeni haberinin olduğunu söyledikten sonra minik M.’yi polislere teslim ederek ayrıldığı öğrenildi. Savcılık talimatıyla, İstanbul’dan fotoğrafları gönderilen küçük M.’nin, Hatice ve Osman Ç.’in çocuklarının olduğunun aile yakınlarınca teşhis edilmesiyle, talihsiz çocuk Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yelerleştirildi.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Yaşanan korkunç olay sonrasında kızının cesedini Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toprağa vermek üzere teslim alan Bayram Tanrıverdi, yaşadıklarına isyan etti. Bayram Tanrıverdi, kızının gece kulüplerinde çalıştığı iddialarına da tepki göstererek şunları anlattı: "Kızım yaşı küçükken ev sahibimizin oğlu olan Osman Ç. ile kaçtı. Sara rahatsızlığı vardı. Onun söylediği gibi gece kulüplerinde falan çalışmadı. Kaldı ki kocası evden bile çıkarmıyordu kızımı. Osman Ç.’yi bu olaya, annesinin ve ablalarının da azmettirdiğine inanıyorum. Onlar için de hukuk mücadalesi başlatacağım. Kızıma torunumun gözleri önünde kıymışlar, sonra da kucağından almışlar. Sorumlular en ağır cezaya çarptırılsın."

DHA