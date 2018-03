Eşi habere mutluluktan ağlamış

Ne zaman evlendiniz? Evlendikten ne kadar süre sonra hamile kaldınız?



- 2007 yılında evlendik. Tam 9 yıl aradan sonra karşılaşıp 10 ay içinde evlendik ve 3 sene bol bol seyahat ettikten sonra bebek yapmaya karar verdik. 4 Kasım 2010 tarihinde bebeğimize kavuştuk. Bebek yapma fikri bilinçliydi, birlikte karar verip doğru zamanı seçtik.



Hamile olduğunuzu nasıl öğrendiniz ve ilk tepkiniz neler oldu?



- Bebek sahibi olmaya karar verdikten 5 ay sonra hamile kaldım. Sabah saat 06.30’da elektronik testimin sonucunu bekliyordum. İngilizce “pregnant” (hamile) yazısını görünce, İngilizce’mden şüphe edip birkaç saniye ne anlama geldiğini düşündüm.



Bu haberi eşinizle nasıl paylaştınız, tepkisi ne oldu?



- Hemen eşimin yanına gidip “Bugün çok şanslı bir günündesin aşkım çünkü bugün kız kardeşin doğum yapacak ve sen dayı olacaksın. Ama bir de en önemlisi sen baba oluyorsun” dedim. O da benim gibi birkaç saniye bekleyip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra da mutluluktan ağladı.



6 AYLIK HAMİLEYKEN DISNEYLAND’A GİTTİM



Hamileliğiniz nasıl geçti peki?



- Hamileliğimin ilk 3 ayını inanılmaz zor geçirdim. Kusmalarım yüzünden tam 3 gün hastanede yatıp vitamin ve ilaç takviyesi aldım. Üçüncü ayın ortasına doğru kusmalar bir anda kesildi. Bunun dışında çok aş erdiğimi söyleyemeyeceğim, öyle enteresan şeyler çekmedi canım. Yaz hamileliği yaşadığım için eşimden her gün cacık yapmasını istedim sadece...



Hamileliğiniz boyunca nasıl beslendiniz, spor yaptınız mı?



- İlk aylarda yoga ve yürüyüş yaptım, bisiklete bindim. Sonrasında eşime tüm hamileliğim boyunca stressiz bir süreç istediğimi söyledim ve yazı seyahat ederek geçirdim. Hamileliğimin altıncı ayında Paris’e giderek Disneyland’ı gezdim. Hamilelik boyunca sadece 3 öğün yedim ve bol bol meyve tükettim. Ekstra oğlum için yemek yemedim. Doyduğum an masadan kalktım.



Hamileyken çalıştınız mı?



- Hamile olduğumu öğrendiğimde üniversiteye yeni başlamıştım. O dönem okula yoğunlaştığım için iş almıyordum zaten. Sadece bir tanıtım filminde oynadım. Üçüncü aydan sonra da hiçbir işi kabul etmedim.



BORAN’I ÖNCE EŞİMİN KUCAKLAMASINI İSTEDİM



Normal doğum mu yaptınız?



- Evet. Ben her zaman normal doğumu savunan biriydim zaten, doktorumun da desteğiyle normal yolla yaptım. 37. haftada doktor kontrolüne gittiğimde bebek 3 kilogramdı. Doktorum, eğer 4 kilo olursa normal doğumda zorlanacağımı söyledi. Suni sancı istedim. Doktorum, 38. haftada resmi olarak bunu yapabileceğini açıkladı. Bir hafta sonra, aynen sezaryene gider gibi günümü alıp hazırlandım. Sabah 05.00 gibi hastaneye giderek işlemlere başladık. Saat 19.18’de doğumum gerçekleşti. Doğumun sabahtan akşama kadar devam etmesi, o saate kadar aç olmam beni yorgun düşürdü. Doktorum doğumdan önce bana sakinleştirici vermişti. Bir ara kendimden geçip uyumuşum. Gözlerimi açtığımda doğum başlamıştı ama benim hiç halim yoktu. Çok yorgun ve bitkindim, yine de son gücümle yapmam gereken her şeyi yaptım. Kısa bir süre sonra bebeğim dünyaya “Merhaba” dedi. İnanılmaz olan şeyse oğlum tam 3.999 kilogram doğdu.



Bebeğinizi ilk kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz?



- Bebeğim doğduktan sonra hemşire onu sarıp bana yaklaştırdı ama ben kucağıma almak istemedim. Çünkü ilk olarak eşimin kucağına almasını istiyordum. Sonuçta ben 38 hafta beraberdim. Bu yüzden bebeğimize ilk eşimin dokunmasını istedim. Daha sonra oğlumu göğsüme verdiler. Bu duygu hiçbir şekilde tarif edilemez.



ARABADA HEP “ATMA” ŞARKISI ÇALIYOR



Bebeğin ismini kim koydu, özel bir anlamı var mı?



- Benim de eşimin ismi de B harfi ile başladığı için çocuğumuzun ismi de bize uysun istedik. İşin komik yanı, eşimle aynı anda “Boran olsun” dedik. O an gerçekten çok güzeldi. Bir de dedesinin ismi Barbaros’u ekledik ve Barbaros Boran ismi ortaya çıktı.



Lohusalık sendromu yaşadınız mı?



- Sadece çok duygusallaştım, eşimi arayıp ağlayarak eve çağırıyordum. Ama bu sadece ilk 2 hafta oldu sonrası çok rahat bir süreçti.



Boran’ı ne kadar süre emzirdiniz?



- Tam 1 yıl... Sonra karşılıklı olarak birbirimizi bıraktık.



Eşiniz çocuk bakımında size yardım ediyor mu?



- Eşim gayet başarılı bir baba. Sanırım ilk o kucağına aldığı için aralarında çok değişik bir bağ var. 3-4 gün yalnız bile kalabilirler, o kadar bilgili yani. Oğlum babasını gördüğünde “Bum buummm” diyor. Babası bol bol oğlumuzu araba ile gezdiriyor. Tabii bu arada arabada mutlaka “Atma” şarkısı çalmalı. Boran bu şarkıyı çok seviyor ve birlikte dans ediyorlar. Oğlum o kadar içten bir şekilde “Baba” diye sesleniyor ki, babasına her şeyi yaptırabilir. Bu arada bana hâlâ “Anne” demiyor, ben de onun için babayım...

ANNELİK BENİ ÇOK OLGUNLAŞTIRDI



Annelik size neler kattı?



- Kendimi çok daha iyi anlamamı ve etrafımı çok daha iyi analiz edebilmemi sağladı. Anne olduktan sonra daha çok olgunlaştım. Artık iyi ve kötü arasındaki ayrımı daha iyi yapabiliyorum.



Çocuğunuzu kime benzetiyorsunuz?



- Ben babasına, birçok kişi de bana benzetiyor. Gerçi eşimle birbirimize benzeriz zaten... Dolayısıyla sorun yok.



Çocuğunuza bakarken yardım alıyor musunuz?



- Hiç bakıcımız olmadı. Evle ilgilenen bir yardımcımız var. Doğumdan sonra ilk 3 ay annem yanımdaydı. Ancak doğum nedeniyle eğitimime 1 yıl ara vermiştim, bu sene başında okuluma geri döndüm. Derste olduğum günlerde evdeki yardımcımız ve annem birlikte Boran’a bakıyorlar.



Boran’la birlikte nasıl bir yaz geçirdiniz?



- 3 ay Bodrum’daki evimizdeydik. Burada bol bol yüzerek ve kendimize ait çiftliğimizde hayvanlarla iç içe vakit geçirdik.

BIRAKIN İKİNCİYİ BİZ ŞİMDİDEN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ



Çocuğunuzla ilgili hayalleriniz var mı?



- Her anne baba gibi biz de hayaller kuruyoruz ama bu okulu ya da işiyle ilgili değil. Tek istediğimiz eğlenceli ve cana yakın bir çocuk olması ve tüm dünyayı gezmesi.



İkinci bir çocuk düşünüyor musunuz?



- Biz üçüncü çocuğu bile düşünüyoruz. Ancak ikinci çocuk için henüz erken, oğlumuzla birlikte gezmek istediğimiz yerler var. Boran 4 yaşına geldiğinde ikinci çocuğu yapabiliriz. Ama daha erken gelirse de hayır demeyiz.