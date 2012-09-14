Eşi beğeniyormuş !

Dudaklarının abartılı olmadığını savunan Acar, "Dudaklarıma parlatıcı sürdüğüm zaman fotoğraflarda şiş gözüküyor. Normalde öyle değil" dedi.

Görünümünden memnun olduğunu söyleyen Hande Acar, "Beni ve dudaklarımı eleştirenler önce kendinlerine baksın. İnsanların başka işi gücü yok benim dudaklarıma taktılar. Kime ne benim dudaklarımdan? Eşim Erdinç Acar bu halimi çok beğeniyor, zaten önemli olan da onun fikri. Kim ne derse desin dudaklarımı beğeniyorum ve asla bu halimi değiştirmeyi düşünmüyorum." dedi.